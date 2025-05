Au micro de Tennis Channel, l’an­cien numéro 1 mondial, Andy Roddick, a donné son avis sur la fin de la colla­bo­ra­tion entre Novak Djokovic et Andy Murray.

« Je pense que ce n’est ni vrai­ment surpre­nant ni choquant. Je pensais qu’ils tien­draient jusqu’à Wimbledon, puis­qu’ils s’étaient engagés après l’Open d’Australie. Mais je dois avouer que je me trompe presque toujours dans mes pronos­tics concer­nant Novak Djokovic, qu’il s’agisse de son genou, de ses ischio‐jambiers, d’une déchi­rure ou de la date à laquelle il va jouer. Encore une fois, ne me demandez rien. Mais soyons honnêtes, même nos chats pour­raient entraîner Novak. Que pouvez‐vous dire à quel­qu’un qui a remporté autant de victoires sur le circuit ? Tout dépend de sa moti­va­tion et de son état physique. S’il est motivé et en forme, il est dange­reux. S’il cherche à se motiver et qu’il n’est pas suffi­sam­ment entraîné, alors ses adver­saires peuvent le battre. »