Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick est revenu sur la finale de légende à Roland‐Garros entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Je continue de penser que les joueurs de tennis sont les meilleurs athlètes au monde. Je pense que la condi­tion physique, la poly­va­lence dont il faut faire preuve… Il ne suffit pas d’être fort. Il faut avoir de l’en­du­rance, des capa­cités motrices et être capable de prendre l’avion, de récu­pérer et de faire tout cela. »