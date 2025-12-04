AccueilATPAndy Roddick sur la finale de Roland-Garros entre Alcaraz et Sinner :...
Andy Roddick sur la finale de Roland‐Garros entre Alcaraz et Sinner : « Je continue de penser que les joueurs de tennis sont les meilleurs athlètes au monde »

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick est revenu sur la finale de légende à Roland‐Garros entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Je continue de penser que les joueurs de tennis sont les meilleurs athlètes au monde. Je pense que la condi­tion physique, la poly­va­lence dont il faut faire preuve… Il ne suffit pas d’être fort. Il faut avoir de l’en­du­rance, des capa­cités motrices et être capable de prendre l’avion, de récu­pérer et de faire tout cela. »

Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 10:29

