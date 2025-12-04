Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick est revenu sur la finale de légende à Roland‐Garros entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Je continue de penser que les joueurs de tennis sont les meilleurs athlètes au monde. Je pense que la condition physique, la polyvalence dont il faut faire preuve… Il ne suffit pas d’être fort. Il faut avoir de l’endurance, des capacités motrices et être capable de prendre l’avion, de récupérer et de faire tout cela. »
Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 10:29