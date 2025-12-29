Seulement deux mois après sa rupture du tendon d’Achille, contractée face à Ugo Humbert en demi‐finales du tournoi de Stockholm, Holger Rune a déjà fait son retour sur le court, débout et sur ses deux jambes, pour taper quelques balles.
De quoi bluffer l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate.
« C’est une blessure traumatique majeure au bas de la jambe à 22 ans. Kobe Bryant a réussi à s’en remettre. Kevin Durant a réussi à s’en remettre. C’est possible, et s’il se rétablit complètement, il lui reste encore dix ans devant lui. Si je coache quelqu’un qui traverse exactement la même chose, je veux qu’il dégage toute l’énergie que Holger dégage en ce moment. C’est exactement ce que j’essaierais de lui vendre. »
Publié le lundi 29 décembre 2025 à 11:55