Andy Roddick sur la grave bles­sure de Rune : « Si je coachais quel­qu’un qui traver­sait exac­te­ment la même chose que lui, je voudrais qu’il dégage toute l’énergie que Holger dégage en ce moment »

Par Baptiste Mulatier

Seulement deux mois après sa rupture du tendon d’Achille, contractée face à Ugo Humbert en demi‐finales du tournoi de Stockholm, Holger Rune a déjà fait son retour sur le court, débout et sur ses deux jambes, pour taper quelques balles.

De quoi bluffer l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick, dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate.

« C’est une bles­sure trau­ma­tique majeure au bas de la jambe à 22 ans. Kobe Bryant a réussi à s’en remettre. Kevin Durant a réussi à s’en remettre. C’est possible, et s’il se réta­blit complè­te­ment, il lui reste encore dix ans devant lui. Si je coache quel­qu’un qui traverse exac­te­ment la même chose, je veux qu’il dégage toute l’énergie que Holger dégage en ce moment. C’est exac­te­ment ce que j’es­saie­rais de lui vendre. »

Publié le lundi 29 décembre 2025 à 11:55

