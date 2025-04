« J’aimerais recom­mencer à jouer deux ou trois fois par semaine et, avec un peu de chance, retourner sur un court d’exhibition, remplir des stades du monde entier », a tout récem­ment annoncé Roger Federer, retraité des courts depuis septembre 2022.

Une décla­ra­tion qui enthou­siasmé de nombreux fans et obser­va­teurs, parmi lesquels l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick, dont les propos tenus sur Tennis Chanel sont relayés par Sportskeeda.

