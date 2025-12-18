AccueilATPAndy Roddick, sur la séparation entre Alcaraz et Ferrero : "Je ne...
ATP

Andy Roddick, sur la sépa­ra­tion entre Alcaraz et Ferrero : « Je ne veux pas être celui qui essaie de faire des histoires à partir de rien mais si j’étais à la place de Juan Carlos et que je n’étais pas très content, j’au­rais proba­ble­ment déclaré la même chose »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Surpris comme tout le monde par la fin de colla­bo­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Andy Roddick dans le dernier épisode de son podcast, est revenu sur cette actua­lité bouillante. 

Et l’an­cien numéro 1 mondial est logi­que­ment inter­pellé par le timing de cette rupture soudaine. 

« Le timing est étrange. Normalement, on ne fait pas de chan­ge­ment le 17 décembre. Si ce n’était pas une réac­tion à un évène­ment ou une situa­tion actuelle, alors vous vous arrêtez en novembre, après les finales ATP, voire même avant, afin de mettre en place quelque chose de nouveau. Si j’étais Juan Carlos Ferrero, que j’étais parti et que je respec­tais ce qui avait été accompli, et il semble de toute évidence que ce soit le cas, pour les deux parties, je n’au­rais pas dit : ‘j’au­rais aimé pouvoir conti­nuer’. C’est pour une décla­ra­tion très déli­bérée. Je ne veux pas être celui qui essaie de faire des histoires à partir de rien mais si j’étais à sa place et que je n’étais pas très content, j’au­rais proba­ble­ment déclaré quelque chose comme cela. »

Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 19:45

Article précédent
« Il ne faut pas exclure un retour de Ferrero dans l’équipe de Carlos Alcaraz. Si l’on y réflé­chit bien, son départ s’ex­plique par plusieurs raisons, et ce sont des choses qui peuvent être réso­lues », explique José Moron

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.