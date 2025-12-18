Surpris comme tout le monde par la fin de collaboration entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Andy Roddick dans le dernier épisode de son podcast, est revenu sur cette actualité bouillante.
Et l’ancien numéro 1 mondial est logiquement interpellé par le timing de cette rupture soudaine.
« Le timing est étrange. Normalement, on ne fait pas de changement le 17 décembre. Si ce n’était pas une réaction à un évènement ou une situation actuelle, alors vous vous arrêtez en novembre, après les finales ATP, voire même avant, afin de mettre en place quelque chose de nouveau. Si j’étais Juan Carlos Ferrero, que j’étais parti et que je respectais ce qui avait été accompli, et il semble de toute évidence que ce soit le cas, pour les deux parties, je n’aurais pas dit : ‘j’aurais aimé pouvoir continuer’. C’est pour une déclaration très délibérée. Je ne veux pas être celui qui essaie de faire des histoires à partir de rien mais si j’étais à sa place et que je n’étais pas très content, j’aurais probablement déclaré quelque chose comme cela. »
Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 19:45