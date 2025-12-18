Surpris comme tout le monde par la fin de colla­bo­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, Andy Roddick dans le dernier épisode de son podcast, est revenu sur cette actua­lité bouillante.

Et l’an­cien numéro 1 mondial est logi­que­ment inter­pellé par le timing de cette rupture soudaine.

« Le timing est étrange. Normalement, on ne fait pas de chan­ge­ment le 17 décembre. Si ce n’était pas une réac­tion à un évène­ment ou une situa­tion actuelle, alors vous vous arrêtez en novembre, après les finales ATP, voire même avant, afin de mettre en place quelque chose de nouveau. Si j’étais Juan Carlos Ferrero, que j’étais parti et que je respec­tais ce qui avait été accompli, et il semble de toute évidence que ce soit le cas, pour les deux parties, je n’au­rais pas dit : ‘j’au­rais aimé pouvoir conti­nuer’. C’est pour une décla­ra­tion très déli­bérée. Je ne veux pas être celui qui essaie de faire des histoires à partir de rien mais si j’étais à sa place et que je n’étais pas très content, j’au­rais proba­ble­ment déclaré quelque chose comme cela. »