Consultant star de Tennis Channel, Andy Roddick s’est montré très présent ces derniers jours avec le début du Masters à Turin. Et après avoir eu de l’empathie pour Tsitsipas suite à sa défaite face à Djokovic et déclaré que ce dernier était sans nul doute le meilleur joueur du monde actuel­le­ment, l’an­cien numéro un mondial a cette fois évoqué l’écra­sante domi­na­tion du Big 3 depuis presque deux décen­nies. Et forcé­ment, cela donne le vertige.

« Cela montre simple­ment que ces gars sont égoïstes, très, très égoïstes pour nous priver de titres, nous les mortels. Je ne sais pas si nous verrons un jour une constance comme celle que nous avons connue en Grand Chelem ces 20 dernières années. Ils ont complè­te­ment révo­lu­tionné le jeu, c’est absurde. Il a fallu un talent mondial comme Carlos Alcaraz, qui est déjà un joueur complet à 19 ans, pour mettre fin à cette domi­na­tion. Quel talent ce Alcaraz… »