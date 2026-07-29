Jannik Sinner est scruté au moindre fait et geste.
Forcément, lorsqu’on est numéro un mondial et que l’on a remporté cinq tournois du Grand Chelem, les spécialistes s’attardent sur la moindre décision.
Récemment, Jannik a annoncé son forfait pour le Masters 1000 de Montréal, remettant une nouvelle fois en question le format des tournois de cette catégorie disputés sur deux semaines.
Andy Roddick s’est exprimé à ce sujet dans son réputé podcast Served :
« J’ai croisé Jannik après sa victoire à Wimbledon et je lui ai demandé : « Et maintenant ? » Il m’a répondu : « Un peu de repos. » Du coup, je préfère ne pas interpréter les propos de quelqu’un. Je ne peux pas me permettre de dire : « S’il dit ça, alors le Canada est éliminé. » Mais dans ma tête, je me disais : « OK, ça veut dire que le Canada est éliminé. C’est beaucoup plus facile de renoncer à quelque chose quand il s’agit d’un engagement de deux semaines, plutôt que d’arriver et de dire : « Je vais enchaîner les matchs pendant deux semaines, puis avoir une semaine de repos avant l’US Open . » Vous savez, je ne sais pas. C’est tout simplement différent. »
Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 11:15