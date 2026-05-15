Tout le monde se souvient lorsque Roger Federer, en difficulté avec son physique et son jeu, notamment lors de ses confrontations avec ses deux grands rivaux, Rafael Nadal et Novak Djokovic, avait fait le choix de changer de raquette à l’été 2013, optant pour un tamis plus grand de près de 9% comparé à son ancien outil.
Un choix fondateur pour la suite puisqu’il parviendra à prolonger sa carrière de nombreuses années avec notamment ce fameux titre à l’Open d’Australie en 2017 après une finale dantesque face à Rafael Nadal.
Revenant sur ce choix important dans le dernier épisode de son podcast, Andy Roddick a estimé que le Suisse aurait probablement aimé réaliser ce changement quelques années auparavant.
« C’était drôle, parce que lorsqu’il n’était plus au sommet de sa forme à cause de ce changement de raquette, il a en quelque sorte adapté son jeu face à Rafa. Nadal a dit que la version 2018 de Federer était la meilleure qu’il ait vue. Je me souviens que Roger a changé de raquette, et je l’ai vu battre Rafa à Indian Wells, qui est un terrain lent. Il réalisait des retours gagnants en revers sur le service de Rafa, ce que je n’avais jamais vu auparavant. Normalement, ça commençait par un slice, ce qui marchait contre moi, mais pas tellement contre Rafa. Quand on a remporté 20 tournois du Grand Chelem avec une certaine configuration, c’est vraiment difficile de changer, et chacun a son style. Mais je pense que si on demandait aujourd’hui à Roger Federer s’il regrette de ne pas avoir fait ce changement plus tôt dans sa carrière, il répondrait probablement oui. »
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 18:29