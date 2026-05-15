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Andy Roddick, sur le gros regret de Roger Federer : « Si on lui deman­dait aujourd’hui s’il regrette de ne pas avoir fait ce chan­ge­ment plus tôt dans sa carrière, il répon­drait proba­ble­ment oui »

Par
Thomas S
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Tout le monde se souvient lorsque Roger Federer, en diffi­culté avec son physique et son jeu, notam­ment lors de ses confron­ta­tions avec ses deux grands rivaux, Rafael Nadal et Novak Djokovic, avait fait le choix de changer de raquette à l’été 2013, optant pour un tamis plus grand de près de 9% comparé à son ancien outil. 

Un choix fonda­teur pour la suite puis­qu’il parviendra à prolonger sa carrière de nombreuses années avec notam­ment ce fameux titre à l’Open d’Australie en 2017 après une finale dantesque face à Rafael Nadal. 

Revenant sur ce choix impor­tant dans le dernier épisode de son podcast, Andy Roddick a estimé que le Suisse aurait proba­ble­ment aimé réaliser ce chan­ge­ment quelques années auparavant. 

« C’était drôle, parce que lorsqu’il n’était plus au sommet de sa forme à cause de ce chan­ge­ment de raquette, il a en quelque sorte adapté son jeu face à Rafa. Nadal a dit que la version 2018 de Federer était la meilleure qu’il ait vue. Je me souviens que Roger a changé de raquette, et je l’ai vu battre Rafa à Indian Wells, qui est un terrain lent. Il réali­sait des retours gagnants en revers sur le service de Rafa, ce que je n’avais jamais vu aupa­ra­vant. Normalement, ça commen­çait par un slice, ce qui marchait contre moi, mais pas telle­ment contre Rafa. Quand on a remporté 20 tour­nois du Grand Chelem avec une certaine confi­gu­ra­tion, c’est vrai­ment diffi­cile de changer, et chacun a son style. Mais je pense que si on deman­dait aujourd’hui à Roger Federer s’il regrette de ne pas avoir fait ce chan­ge­ment plus tôt dans sa carrière, il répon­drait proba­ble­ment oui. »

Publié le vendredi 15 mai 2026 à 18:29

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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