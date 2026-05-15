Tout le monde se souvient lorsque Roger Federer, en diffi­culté avec son physique et son jeu, notam­ment lors de ses confron­ta­tions avec ses deux grands rivaux, Rafael Nadal et Novak Djokovic, avait fait le choix de changer de raquette à l’été 2013, optant pour un tamis plus grand de près de 9% comparé à son ancien outil.

Un choix fonda­teur pour la suite puis­qu’il parviendra à prolonger sa carrière de nombreuses années avec notam­ment ce fameux titre à l’Open d’Australie en 2017 après une finale dantesque face à Rafael Nadal.

Revenant sur ce choix impor­tant dans le dernier épisode de son podcast, Andy Roddick a estimé que le Suisse aurait proba­ble­ment aimé réaliser ce chan­ge­ment quelques années auparavant.

« C’était drôle, parce que lorsqu’il n’était plus au sommet de sa forme à cause de ce chan­ge­ment de raquette, il a en quelque sorte adapté son jeu face à Rafa. Nadal a dit que la version 2018 de Federer était la meilleure qu’il ait vue. Je me souviens que Roger a changé de raquette, et je l’ai vu battre Rafa à Indian Wells, qui est un terrain lent. Il réali­sait des retours gagnants en revers sur le service de Rafa, ce que je n’avais jamais vu aupa­ra­vant. Normalement, ça commen­çait par un slice, ce qui marchait contre moi, mais pas telle­ment contre Rafa. Quand on a remporté 20 tour­nois du Grand Chelem avec une certaine confi­gu­ra­tion, c’est vrai­ment diffi­cile de changer, et chacun a son style. Mais je pense que si on deman­dait aujourd’hui à Roger Federer s’il regrette de ne pas avoir fait ce chan­ge­ment plus tôt dans sa carrière, il répon­drait proba­ble­ment oui. »