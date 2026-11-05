Accueil ATP

Andy Roddick sur le nouveau coach de Jannik Sinner : « C’est un choix évident. Nous sommes tous idiots de ne pas y avoir pensé plus tôt »

Par
Thomas S
-

Désireux de revenir sur l’in­for­ma­tion selon laquelle Magnus Norman deviendra le nouveau coach de Jannik Sinner en 2027, en lieu et place de Darren Cahill, chose que le joueur italien n’a pas encore confirmé même s’il devrait l’an­noncer dans une confé­rence de presse qui aura lieu le 11 novembre prochain, Andy Roddick a tenu à saluer ce choix tout en faisant preuve de curiosité. 

« Comment est‐il possible que cet entraî­neur ne soit pas systé­ma­ti­que­ment le premier cité lorsque nous parlons des meilleurs tech­ni­ciens du circuit ? Pour Sinner, c’est un choix évident. Nous sommes tous idiots de ne pas y avoir pensé plus tôt, depuis tout ce temps », a déclaré Roddick avant de pour­suivre. « Au‐delà de la simple ques­tion tactique, je veux comprendre comment ils vont gérer la tran­si­tion. Je voudrais assister à la passa­tion de pouvoir entre Cahill et Norman. J’aimerais savoir quand ils se diront : ‘Écoute, il maîtrise bien ça, mais un peu moins ça’, ou ‘On le croit doué pour ça, mais en réalité, ça le stresse un peu’. J’aimerais comprendre toutes ces dyna­miques. On ne le saura jamais, mais c’est exac­te­ment ce qui me trotte dans la tête. »

Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 17:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥