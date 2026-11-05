Désireux de revenir sur l’information selon laquelle Magnus Norman deviendra le nouveau coach de Jannik Sinner en 2027, en lieu et place de Darren Cahill, chose que le joueur italien n’a pas encore confirmé même s’il devrait l’annoncer dans une conférence de presse qui aura lieu le 11 novembre prochain, Andy Roddick a tenu à saluer ce choix tout en faisant preuve de curiosité.
« Comment est‐il possible que cet entraîneur ne soit pas systématiquement le premier cité lorsque nous parlons des meilleurs techniciens du circuit ? Pour Sinner, c’est un choix évident. Nous sommes tous idiots de ne pas y avoir pensé plus tôt, depuis tout ce temps », a déclaré Roddick avant de poursuivre. « Au‐delà de la simple question tactique, je veux comprendre comment ils vont gérer la transition. Je voudrais assister à la passation de pouvoir entre Cahill et Norman. J’aimerais savoir quand ils se diront : ‘Écoute, il maîtrise bien ça, mais un peu moins ça’, ou ‘On le croit doué pour ça, mais en réalité, ça le stresse un peu’. J’aimerais comprendre toutes ces dynamiques. On ne le saura jamais, mais c’est exactement ce qui me trotte dans la tête. »
Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 17:50