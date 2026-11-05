Désireux de revenir sur l’in­for­ma­tion selon laquelle Magnus Norman deviendra le nouveau coach de Jannik Sinner en 2027, en lieu et place de Darren Cahill, chose que le joueur italien n’a pas encore confirmé même s’il devrait l’an­noncer dans une confé­rence de presse qui aura lieu le 11 novembre prochain, Andy Roddick a tenu à saluer ce choix tout en faisant preuve de curiosité.

« Comment est‐il possible que cet entraî­neur ne soit pas systé­ma­ti­que­ment le premier cité lorsque nous parlons des meilleurs tech­ni­ciens du circuit ? Pour Sinner, c’est un choix évident. Nous sommes tous idiots de ne pas y avoir pensé plus tôt, depuis tout ce temps », a déclaré Roddick avant de pour­suivre. « Au‐delà de la simple ques­tion tactique, je veux comprendre comment ils vont gérer la tran­si­tion. Je voudrais assister à la passa­tion de pouvoir entre Cahill et Norman. J’aimerais savoir quand ils se diront : ‘Écoute, il maîtrise bien ça, mais un peu moins ça’, ou ‘On le croit doué pour ça, mais en réalité, ça le stresse un peu’. J’aimerais comprendre toutes ces dyna­miques. On ne le saura jamais, mais c’est exac­te­ment ce qui me trotte dans la tête. »