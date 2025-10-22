AccueilATPAndy Roddick sur le palmarès de Medvedev : "La statistique la plus...
Andy Roddick sur le palmarès de Medvedev : « La statis­tique la plus étrange du tennis est là »

Baptiste Mulatier

En rempor­tant à Almaty son premier titre depuis deux ans et demi, Daniil Medvedev a désor­mais soulevé 21e trophées dans 21 villes différentes. 

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick s’est exprimé sur cette parti­cu­la­rité du palmarès du joueur russe. 

« Medvedev fait une remontée tardive, repre­nant quelques points au clas­se­ment. Après l’US Open, il était autour de la 20e place, et main­te­nant il est remonté à la 14e place, je crois, après Almaty. 21 titres, 21 villes diffé­rentes. La statis­tique la plus étrange du tennis est là. »

Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 10:22

