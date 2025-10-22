En remportant à Almaty son premier titre depuis deux ans et demi, Daniil Medvedev a désormais soulevé 21e trophées dans 21 villes différentes.
📊 Ils ont remporté leurs ❓ premiers titres lors de ❓ tournois différents :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 19, 2025
▪️ Daniil Medvedev 🇷🇺 : 21 premiers titres 🔥
▪️ Michael Stich 🇩🇪 : 18 premiers titres
▪️ Goran Ivanisevic 🇭🇷 : 17 premiers titres
▪️ Novak Djokovic 🇷🇸 : 16 premiers titrespic.twitter.com/FqfzFsKNqw
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick s’est exprimé sur cette particularité du palmarès du joueur russe.
« Medvedev fait une remontée tardive, reprenant quelques points au classement. Après l’US Open, il était autour de la 20e place, et maintenant il est remonté à la 14e place, je crois, après Almaty. 21 titres, 21 villes différentes. La statistique la plus étrange du tennis est là. »
Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 10:22