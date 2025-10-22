En rempor­tant à Almaty son premier titre depuis deux ans et demi, Daniil Medvedev a désor­mais soulevé 21e trophées dans 21 villes différentes.

📊 Ils ont remporté leurs ❓ premiers titres lors de ❓ tour­nois diffé­rents :

▪️ Daniil Medvedev 🇷🇺 : 21 premiers titres 🔥

▪️ Michael Stich 🇩🇪 : 18 premiers titres

▪️ Goran Ivanisevic 🇭🇷 : 17 premiers titres

▪️ Novak Djokovic 🇷🇸 : 16 premiers titrespic.twitter.com/FqfzFsKNqw — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 19, 2025

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick s’est exprimé sur cette parti­cu­la­rité du palmarès du joueur russe.

« Medvedev fait une remontée tardive, repre­nant quelques points au clas­se­ment. Après l’US Open, il était autour de la 20e place, et main­te­nant il est remonté à la 14e place, je crois, après Almaty. 21 titres, 21 villes diffé­rentes. La statis­tique la plus étrange du tennis est là. »