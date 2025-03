S’exprimant sur le retour de Jannik Sinner (suspendu trois mois suite à un accord à l’amiable avec l’Agence Mondiale Antidopage), qui inter­viendra à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Rome (du 7 au 18 mai), Andy Roddick a expliqué qu’il n’y avait fina­le­ment pas de meilleur endroit.

« Sinner reviendra à Rome et son public sera en délire. Vu le soutien et la renommée dont il jouit en Italie, je ne suis pas sûr qu’il aurait pu y avoir meilleur endroit pour son retour. Il a bien joué à Turin et a remporté les ATP Finals mais il n’a pas joué à Rome l’annee dernière, donc ils n’ont pas revu Jannik depuis qu’il est devenu le meilleur joueur de tennis du monde. Je ne crains pas que les rumeurs de son retour l’af­fectent, car il vit avec cela depuis l’US Open 2024 et a remporté deux Grands Chelems pendant cette période. Je pense qu’il a toujours le respect des gens, même si je ne suis pas d’ac­cord avec la nature confuse des proto­coles de dopage. Je ne pense pas qu’il reviendra avec un esprit revanchard. »