Après avoir déclaré que Rafael Nadal était le joueur le plus acces­sible du Big 3, Andy Roddick, toujours dans son podcast, a rendu hommage à la gentillesse et la simpli­cité de l’Espagnol et de Novak Djokovic au sein du vestiaire. Un bel exemple pour tout le monde.

« C’est une bonne chose pour le tennis que deux de ses trois meilleurs repré­sen­tants se comportent de cette façon. D’ailleurs, Novak ne reçoit pas assez de crédit pour sa gentillesse avec les gens dans le vestiaire et autour du vestiaire. Je sais comment Rafa était dans le vestiaire, j’ai l’im­pres­sion qu’il n’a jamais eu une mauvaise journée et même s’il avait eu une mauvaise journée, cela ne l’a jamais empêché d’être cordial et respec­tueux. C’est bien de voir que ces gars‐là ont remis les pendules à l’heure en disant : ‘Écoutez, je suis l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, je suis l’un des favoris à chaque fois que j’entre dans un vestiaire, mais il y a aussi de la cour­toisie dans ma façon de travailler au quotidien’. »