Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a évoqué l’op­por­tu­nité qui s’offre à Novak Djokovic à Wimbledon dans sa quête d’un 25e titre du Grand Chelem.

« Je ne pense pas qu’on trouve un analyste qui ne consi­dère pas Wimbledon comme sa meilleure chance, surtout en l’absence de Carlos Alcaraz (blessé au poignet, ndlr). Il y a des inter­ro­ga­tions concer­nant Jannik Sinner… C’est une véri­table oppor­tu­nité. Je ne lui en veux pas de ne pas avoir atteint les demi‐finales de Roland‐Garros ; je vous garantis qu’il sait que Wimbledon, c’est sa chance. Il a dressé un état des lieux du tennis ; évidem­ment, Sinner restera toujours Sinner, mais il se dit : ‘Hmm, je pour­rais être le meilleur joueur sur gazon de ce tournoi. Suis‐je à l’apogée de ma carrière ? Probablement pas. Suis‐je assez bon ? Je ne sais pas. Personnellement, si je faisais partie de l’équipe de Novak, je pour­rais me convaincre assez faci­le­ment de cette réalité. »

J‑9 avant le début de Wimbledon (29 juin au 12 juillet) !