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Andy Roddick sur Novak Djokovic : « Je ne pense pas qu’on puisse trouver un analyste qui ne consi­dère pas Wimbledon comme sa meilleure chance, surtout en l’absence de Carlos Alcaraz »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a évoqué l’op­por­tu­nité qui s’offre à Novak Djokovic à Wimbledon dans sa quête d’un 25e titre du Grand Chelem. 

« Je ne pense pas qu’on trouve un analyste qui ne consi­dère pas Wimbledon comme sa meilleure chance, surtout en l’absence de Carlos Alcaraz (blessé au poignet, ndlr). Il y a des inter­ro­ga­tions concer­nant Jannik Sinner… C’est une véri­table oppor­tu­nité. Je ne lui en veux pas de ne pas avoir atteint les demi‐finales de Roland‐Garros ; je vous garantis qu’il sait que Wimbledon, c’est sa chance. Il a dressé un état des lieux du tennis ; évidem­ment, Sinner restera toujours Sinner, mais il se dit : ‘Hmm, je pour­rais être le meilleur joueur sur gazon de ce tournoi. Suis‐je à l’apogée de ma carrière ? Probablement pas. Suis‐je assez bon ? Je ne sais pas. Personnellement, si je faisais partie de l’équipe de Novak, je pour­rais me convaincre assez faci­le­ment de cette réalité. »

J‑9 avant le début de Wimbledon (29 juin au 12 juillet) !

Publié le samedi 20 juin 2026 à 08:17

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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