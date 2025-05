Alors qu’il a décidé de faire l’im­passe sur le Masters 1000 de Rome, Novak Djokovic n’a pas remporté un seul match de sa saison sur terre battue. Difficile pour les obser­va­teurs d’avancer avec des certi­tudes sur le tennis du Djoker, en marge de Roland‐Garros.

Dans son podcast Served With Andy Roddick, l’an­cien numéro un mondial se veut confiant pour l’ac­tuel 6e joueur mondial. Il estime qu’à l’ex­cep­tion des Grand Chelems, le Serbe n’ac­corde aucune impor­tance aux tournois.

« Son année est parsemée de défaites au premier tour. C’est comme si : ‘Je ne pouvais pas me présenter à des tour­nois et être en demi‐finale. Ce n’est plus la norme pour moi’. Mais il n’est pas obligé de le faire. Il est ici pour quatre événe­ments par an. Il a gagné les Jeux olym­piques. Il est là pour quatre épreuves par an. Pour moi, il s’agit simple­ment de savoir s’il peut prendre son envol. Quel est son départ ? S’il s’agit d’un 100 mètres, je ne sais pas s’il peut donner un coup de pied et rattraper le retard qu’il a pris ».