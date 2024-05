Les fans de tennis peuvent s’en donner à cœur joie, Rafael Nadal foule de nouveau les courts de tennis depuis le 16 avril et l’ATP 500 de Barcelone.

Malgré une élimi­na­tion précoce en huitième de finale contre un excellent Jiri Lehecka à Madrid, Andy Roddick préfère profiter des derniers instants du roi de la terre battue, plutôt que s’at­tarder sur ses perfor­mances. Dans son podcast Served with Andy Roddick, l’an­cien numéro 1 mondial a fait part de toute l’ad­mi­ra­tion qu’il porte au taureau de Manacor alors que ce dernier a fait ses adieux au Masters 1000 de Madrid.

« J’avais la chair de poule. Il est sorti et il a fait son truc avec ses bouteilles, son sac et toutes ses parti­cu­la­rités et la foule était juste prête à scander « RAFA, RAFA, RAFA ». Je suis certain à 1000 % qu’il s’est senti apprécié cette semaine et qu’il a reçu un accueil enthou­siaste. C’était bien mérité, c’était une célé­bra­tion de ce qu’il a fait. La céré­monie qui a suivi était formi­dable, on s’y atten­dait. La réac­tion a été parfaite. J’ai oublié de cher­cher des bles­sures à un certain moment de la semaine avec Rafa et je me suis contenté de le regarder jouer au tennis. »

Le Majorquin pour­suit sa tournée d’adieux à Rome (6 au 19 mai) où il a déjà remporté dix titres.