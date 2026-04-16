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Andy Roddick sur Valentin Vacherot : « Je crois n’avoir jamais vu ça »

Par
Baptiste Mulatier
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Quelques mois après son impro­bable et incroyable sacre à Shanghai, Valentin Vacherot a assumé son nouveau statut chez lui, à Monte‐Carlo, où il n’a cédé qu’en demi‐finales contre Carlos Alcaraz après des succès contre Juan Manuel Cerundolo, Lorenzo Musetti, Hubert Hurkacz et Alex de Minaur. 

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick n’a pas caché sa surprise face à l’ascension du Monégasque, désor­mais 17e mondial. 

« Les joueurs pouvaient se dire : ‘Mettez‐moi dans son tableau, ce type ne gagnera plus un match après Shanghai’. Mais c’est faux. Il était 250e, et on dispo­sait d’un échan­tillon de cinq ans pour comprendre pour­quoi il était à cette place. Ensuite, 11 jours se passent à Shanghai, et après ça, il est dans le top 30, puis dans le top 20 ! Je ne crois pas avoir déjà vu quel­qu’un changer de cap comme ça, sans que ce soit dû à un coup de chance sur un tournoi. Sauf qu’il ne se contente pas d’at­teindre les demi‐finales en Masters 1000, il bat Lorenzo Musetti sur terre battue. On se dit qu’aucun aspect de son jeu ne peut être meilleur sur terre battue. Et pour­tant, cette histoire devient de plus en plus belle avec le temps. »

Publié le jeudi 16 avril 2026 à 09:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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