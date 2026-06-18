Accueil ATP

Andy Roddick : « Toutes mes excuses à Fabio Fognini, mais je pense qu’on avait tous l’im­pres­sion que Carlos Alcaraz allait s’en sortir face à lui au premier tour de Wimbledon l’an dernier »

Par
Baptiste Mulatier
-
443

Au moment d’évo­quer les chances de titre de ses compa­triotes Ben Shelton et Taylor Fritz à Wimbledon, où le double lauréat Carlos Alcaraz sera absent en raison de sa bles­sure au poignet droit, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick est revenu sur l’édi­tion précé­dente et a notam­ment fait allu­sion à la victoire de l’Espagnol contre Fabio Fognini au premier tour (7−5, 6–7 [5], 7–5, 2–6, 6–1). L’Italien dispu­tait alors le dernier match de sa carrière. 

« Shelton a atteint les quarts de finale l’année dernière et a donné du fil à retordre à Jannik Sinner. Fritz, demi‐finaliste à Wimbledon l’année dernière, a livré un gros match contre Carlos Alcaraz ; hormis la finale perdue contre Sinner, on oublie que c’était le match le plus diffi­cile de Carlos. Toutes mes excuses à Fabio Fognini, mais je pense qu’on avait tous l’impression que Carlos allait s’en sortir. Ben et Taylor retrouvent leur forme sur gazon. C’est génial, c’est une excel­lente nouvelle pour le tennis améri­cain. Ben remporte beau­coup de tie‐breaks, ce n’est pas une surprise ; il va devoir faire un peu plus de breaks pour atteindre les demi‐finales, voire la finale de Wimbledon », a souligné l’Américain dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head.

Publié le jeudi 18 juin 2026 à 11:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥