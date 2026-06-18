Au moment d’évoquer les chances de titre de ses compatriotes Ben Shelton et Taylor Fritz à Wimbledon, où le double lauréat Carlos Alcaraz sera absent en raison de sa blessure au poignet droit, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick est revenu sur l’édition précédente et a notamment fait allusion à la victoire de l’Espagnol contre Fabio Fognini au premier tour (7−5, 6–7 [5], 7–5, 2–6, 6–1). L’Italien disputait alors le dernier match de sa carrière.
« Shelton a atteint les quarts de finale l’année dernière et a donné du fil à retordre à Jannik Sinner. Fritz, demi‐finaliste à Wimbledon l’année dernière, a livré un gros match contre Carlos Alcaraz ; hormis la finale perdue contre Sinner, on oublie que c’était le match le plus difficile de Carlos. Toutes mes excuses à Fabio Fognini, mais je pense qu’on avait tous l’impression que Carlos allait s’en sortir. Ben et Taylor retrouvent leur forme sur gazon. C’est génial, c’est une excellente nouvelle pour le tennis américain. Ben remporte beaucoup de tie‐breaks, ce n’est pas une surprise ; il va devoir faire un peu plus de breaks pour atteindre les demi‐finales, voire la finale de Wimbledon », a souligné l’Américain dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head.
Publié le jeudi 18 juin 2026 à 11:24