Au moment d’évo­quer les chances de titre de ses compa­triotes Ben Shelton et Taylor Fritz à Wimbledon, où le double lauréat Carlos Alcaraz sera absent en raison de sa bles­sure au poignet droit, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick est revenu sur l’édi­tion précé­dente et a notam­ment fait allu­sion à la victoire de l’Espagnol contre Fabio Fognini au premier tour (7−5, 6–7 [5], 7–5, 2–6, 6–1). L’Italien dispu­tait alors le dernier match de sa carrière.

« Shelton a atteint les quarts de finale l’année dernière et a donné du fil à retordre à Jannik Sinner. Fritz, demi‐finaliste à Wimbledon l’année dernière, a livré un gros match contre Carlos Alcaraz ; hormis la finale perdue contre Sinner, on oublie que c’était le match le plus diffi­cile de Carlos. Toutes mes excuses à Fabio Fognini, mais je pense qu’on avait tous l’impression que Carlos allait s’en sortir. Ben et Taylor retrouvent leur forme sur gazon. C’est génial, c’est une excel­lente nouvelle pour le tennis améri­cain. Ben remporte beau­coup de tie‐breaks, ce n’est pas une surprise ; il va devoir faire un peu plus de breaks pour atteindre les demi‐finales, voire la finale de Wimbledon », a souligné l’Américain dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head.