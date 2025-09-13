AccueilATPAndy Roddick vraiment impressionné par le slice d'Alcaraz : "Carlos se rapproche...
Andy Roddick vrai­ment impres­sionné par le slice d’Alcaraz : « Carlos se rapproche d’une certaine perfec­tion dans ce coup comme un certain Roger Federer »

Laurent Trupiano

Dans son podcast, Andy est bien sûr revenir sur le formi­dable US Open de Carlos Alcaraz. Ce qui est le plus impres­sion­nant selon lui, c’est le slice en revers adopté par l’Espagnol.

« J’ai vu Carlos se déchaîner à chaque balle. Sa façon de slicer est un peu diffé­rente main­te­nant, elle se rapproche d’une certaine perfec­tion comme le réali­sait Roger Federer. Je crois que Carlos a regardé le match de Dimitrov contre Sinner à Wimbledon et le Bulgare est un adepte du revers slicé. Je pense que ce match a eu un impact sur sa tactique. Évidemment, son service s’est consi­dé­ra­ble­ment amélioré par rapport au passé. Son premier service devient de plus en plus puis­sant et effi­cace, ce qui n’est pas agréable pour les autres adver­saires »

