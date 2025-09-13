Dans son podcast, Andy est bien sûr revenir sur le formidable US Open de Carlos Alcaraz. Ce qui est le plus impressionnant selon lui, c’est le slice en revers adopté par l’Espagnol.
« J’ai vu Carlos se déchaîner à chaque balle. Sa façon de slicer est un peu différente maintenant, elle se rapproche d’une certaine perfection comme le réalisait Roger Federer. Je crois que Carlos a regardé le match de Dimitrov contre Sinner à Wimbledon et le Bulgare est un adepte du revers slicé. Je pense que ce match a eu un impact sur sa tactique. Évidemment, son service s’est considérablement amélioré par rapport au passé. Son premier service devient de plus en plus puissant et efficace, ce qui n’est pas agréable pour les autres adversaires »
Publié le samedi 13 septembre 2025 à 08:50