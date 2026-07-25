Supposé revenir à la compé­ti­tion sur le tournoi de Hambourg en mai dernier, Holger Rune n’a cessé de repousser la date de son retour. Une situa­tion compré­hen­sible, le Danois prend son temps, suite à sa rupture du tendon d’Achille survenue en octobre 2025 lors de l’ATP 250 de Stockholm.

Après plusieurs échéances repous­sées, l’ac­tuel 80e joueur mondial devrait bien revenir sur les courts, à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août 2026). Aneke Rune, mère du cham­pion de Paris‐Bercy 2022 a apporté de bonnes nouvelles sur la condi­tion physique de son fils.

« Même si les séances sont aména­gées pour le préserver, il joue à pleine inten­sité et court dans tous les sens. Nous étions à un contrôle il y a deux semaines et j’ai pu sentir qu’il était très heureux. Tout paraît bien sur les images du scanner. Son tendon d’Achille ne se rompra plus jamais. Désormais, il peut de nouveau se déplacer libre­ment sur le court, y compris dans les courses laté­rales et les appuis en exten­sion. Il est telle­ment heureux. C’est un Holger complè­te­ment diffé­rent », a commenté l’agente du joueur, dans des propos relayés par Eurosport.