Supposé revenir à la compétition sur le tournoi de Hambourg en mai dernier, Holger Rune n’a cessé de repousser la date de son retour. Une situation compréhensible, le Danois prend son temps, suite à sa rupture du tendon d’Achille survenue en octobre 2025 lors de l’ATP 250 de Stockholm.
Après plusieurs échéances repoussées, l’actuel 80e joueur mondial devrait bien revenir sur les courts, à l’occasion du Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août 2026). Aneke Rune, mère du champion de Paris‐Bercy 2022 a apporté de bonnes nouvelles sur la condition physique de son fils.
« Même si les séances sont aménagées pour le préserver, il joue à pleine intensité et court dans tous les sens. Nous étions à un contrôle il y a deux semaines et j’ai pu sentir qu’il était très heureux. Tout paraît bien sur les images du scanner. Son tendon d’Achille ne se rompra plus jamais. Désormais, il peut de nouveau se déplacer librement sur le court, y compris dans les courses latérales et les appuis en extension. Il est tellement heureux. C’est un Holger complètement différent », a commenté l’agente du joueur, dans des propos relayés par Eurosport.
Publié le samedi 25 juillet 2026 à 08:46