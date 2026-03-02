En raison du conflit qui secoue actuel­le­ment le Moyen‐Orient, l’espace aérien est fermé dans plusieurs pays, empê­chant le départ de touristes ou de travailleurs comme le sont les joueurs de tennis.

Alors que Daniil Medvedev, Andrey Rublev et d’autres joueurs n’ont pas pu quitter Dubaï après avoir parti­cipé au tournoi, Holger Rune est lui bloqué à Doha au Qatar où il pour­sui­vait la réédu­ca­tion de sa grave blessure.

Manageuse et mère du 18e joueur mondial, Aneke Rune est présente sur place avec son fils. Interrogée par la télé­vi­sion danoise TV2, elle a expliqué la situa­tion et leur déci­sion de ne pas quitter le pays par la route et la fron­tière terrestre.

« Nous sommes inscrits sur la fameuse liste des Danois, mais nous n’avons aucune nouvelle. Nous savons qu’il y a d’énormes embou­teillages pour aller à l’aé­ro­port d’Oman, qui est le seul endroit d’où partent des avions du Moyen‐Orient à l’heure actuelle. Mais comme les attaques se pour­suivent et que des débris de missiles tombent du ciel, on n’a pas vrai­ment envie de se retrouver coincés dans des embouteillages. »