En raison du conflit qui secoue actuellement le Moyen‐Orient, l’espace aérien est fermé dans plusieurs pays, empêchant le départ de touristes ou de travailleurs comme le sont les joueurs de tennis.
Alors que Daniil Medvedev, Andrey Rublev et d’autres joueurs n’ont pas pu quitter Dubaï après avoir participé au tournoi, Holger Rune est lui bloqué à Doha au Qatar où il poursuivait la rééducation de sa grave blessure.
Manageuse et mère du 18e joueur mondial, Aneke Rune est présente sur place avec son fils. Interrogée par la télévision danoise TV2, elle a expliqué la situation et leur décision de ne pas quitter le pays par la route et la frontière terrestre.
« Nous sommes inscrits sur la fameuse liste des Danois, mais nous n’avons aucune nouvelle. Nous savons qu’il y a d’énormes embouteillages pour aller à l’aéroport d’Oman, qui est le seul endroit d’où partent des avions du Moyen‐Orient à l’heure actuelle. Mais comme les attaques se poursuivent et que des débris de missiles tombent du ciel, on n’a pas vraiment envie de se retrouver coincés dans des embouteillages. »
Publié le lundi 2 mars 2026 à 12:56