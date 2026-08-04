Écarté des courts depuis sa rupture du tendon d’Achille survenue à l’ATP 250 de Stockholm en octobre dernier, Holger Rune travaille d’ar­rache pied pour revenir à la compétition.

Les récentes sessions du Danois sur les réseaux sociaux lais­saient penser que tous les voyants sont au vert pour un retour au Masters 1000 de Cincinnati. Bien inscrit dans le tableau prin­cipal, il n’en serait rien selon sa mère et agent, Aneke Rune.

Dans les colonnes du média SpilXperten, elle estime encore préma­turé d’an­noncer une date de retour du cham­pion de Paris‐Bercy 2022. Intox ou réalité, les fans seront rapi­de­ment fixés.

« Oui, il se passe beau­coup de choses sur le plan physique en ce moment. Il y a dix jours, nous avons reçu la visite du spécia­liste de Doha, qui nous a donné plein de conseils pour le travail d’ex­plo­si­vité et ça porte vrai­ment ses fruits. Il devient de plus en plus rapide, donc fonda­men­ta­le­ment, l’objectif prin­cipal est désor­mais d’améliorer son endu­rance au tennis, c’est pour­quoi vous pouvez le voir s’entraîner avec tout cet équi­pe­ment de mesure. Cela peut prendre deux ou trois semaines, c’est impos­sible à dire pour l’instant. Ce que nous pouvons affirmer, c’est qu’Holger donne le maximum chaque jour pour que cela se fasse rapidement ».

Si sa parti­ci­pa­tion à l’US Open ne semble pas menacée, l’ac­tuel 99e joueur mondial pour­rait être trop juste pour disputer le tournoi dans l’Ohio, qui débute dans moins de deux semaines (du 13 au 23 août).