Écarté des courts depuis sa rupture du tendon d’Achille survenue à l’ATP 250 de Stockholm en octobre dernier, Holger Rune travaille d’arrache pied pour revenir à la compétition.
Les récentes sessions du Danois sur les réseaux sociaux laissaient penser que tous les voyants sont au vert pour un retour au Masters 1000 de Cincinnati. Bien inscrit dans le tableau principal, il n’en serait rien selon sa mère et agent, Aneke Rune.
Dans les colonnes du média SpilXperten, elle estime encore prématuré d’annoncer une date de retour du champion de Paris‐Bercy 2022. Intox ou réalité, les fans seront rapidement fixés.
« Oui, il se passe beaucoup de choses sur le plan physique en ce moment. Il y a dix jours, nous avons reçu la visite du spécialiste de Doha, qui nous a donné plein de conseils pour le travail d’explosivité et ça porte vraiment ses fruits. Il devient de plus en plus rapide, donc fondamentalement, l’objectif principal est désormais d’améliorer son endurance au tennis, c’est pourquoi vous pouvez le voir s’entraîner avec tout cet équipement de mesure. Cela peut prendre deux ou trois semaines, c’est impossible à dire pour l’instant. Ce que nous pouvons affirmer, c’est qu’Holger donne le maximum chaque jour pour que cela se fasse rapidement ».
Si sa participation à l’US Open ne semble pas menacée, l’actuel 99e joueur mondial pourrait être trop juste pour disputer le tournoi dans l’Ohio, qui débute dans moins de deux semaines (du 13 au 23 août).
Publié le mardi 4 août 2026 à 10:50