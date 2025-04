À l’ATP 500 de Barcelone, Holger Rune a réalisé un vrai tour de force, en venant à bout de Carlos Alcaraz en finale (7−6, 6–2). Un titre rassu­rant, alors que la semaine passée, le Danois était contraint de jeter l’éponge à cause d’une intoxi­ca­tion alimen­taire, dès son entrée en lice à Monte‐Carlo face à Nuno Borges (6−2, 2–0).

Une capa­cité à rebondir très vite, loin de surprendre sa mère, Aneke Rune.

« Nous savions tous à quel point il avait travaillé pendant la pré‐saison et au début de l’année, donc je pense que personne dans l’équipe n’a été surpris par le niveau de tennis de Holger. Je ne pense pas que Carlos (Alcaraz, ndlr) l’ait été non plus. Notre plus grande joie cette semaine a été de voir qu’il était prêt à se battre après la grippe, l’in­toxi­ca­tion alimen­taire et bien d’autres choses encore. Ces derniers mois ont été diffi­ciles et malheu­reux pour Holger, et c’est vrai­ment bien de le voir revenir dans le bain. Le travail acharné porte ses fruits et c’est formi­dable. Il en veut encore plus et c’est formi­dable que nous ayons deux tour­nois Masters 1000 (Madrid et Rome) et un Grand Chelem (Roland‐Garros) à portée de main. », a déclaré la mère du joueur au micro d’Ekstra Bladet