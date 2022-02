Au cours d’une tribune écrite pour le journal espa­gnol Marca, Angel Martin, l’un des méde­cins de Rafael Nadal depuis plusieurs années, a fait part de son admi­ra­tion pour le Majorquin, le compa­rant même à certains figures mythologiques.

« En Australie, nous avons assisté au triomphe du courage. La victoire d’un type extra­or­di­naire qui trans­forme ses énormes sacri­fices privés en une grande recon­nais­sance publique. Rafa donne tout. Jusqu’à la limite. Vous ne pouvez pas exiger plus que ce que vous exigez de vous‐même. Et Rafa ne peut pas exiger plus de lui‐même. Il entrera dans l’his­toire comme les anciens guer­riers de Troie, invin­cible, et deviendra une icône pour la société. Il lais­sera un héri­tage fabu­leux pour l’éter­nité. Nous rêvons tous quand nous sommes endormis, mais peu d’entre nous se réveillent pour réaliser leurs rêves. Rafa vit des rêves éveillés. Et il nous fait profiter de la réali­sa­tion de ses rêves. »