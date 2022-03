Lors d’un long entre­tien accordé à nos confrères espa­gnols de Punto De Break, le docteur de Rafael Nadal s’est exprimé sur la procé­dure qu’il faut mettre en place et respecter pour ne pas prendre de risques concer­nant le retour de l’Espagnol en compétition.

« L’important est d’at­teindre l’ob­jectif de Rafa dans de bonnes condi­tions de sécu­rité. Les délais sont rela­tifs, on peut toujours faire plus ou moins, mais l’évo­lu­tion de la bles­sure nous donnera des indi­ca­tions. On va le surveiller de très près, mais il faut faire très atten­tion et surtout ne pas faire d’er­reur » a expliqué le docteur.

On comprend donc qu’Ángel Ruiz Cotorro soit prudent d’au­tant qu’il a bien conscience des enjeux liés au réta­blis­se­ment du cham­pion espagnol.

« Ce type de bles­sure est norma­le­ment causé par une surcharge, par des trau­ma­tismes répétés. A un certain moment, avec un mauvais geste ou un mauvais mouve­ment. Compte tenu du fait qu’il y en avait beau­coup lors de ce fameux match contre Alcaraz à cause du vent, je pense que c’est à ce moment que l’on a dépassé la limite de résis­tance qu’à l’os. Il y a des fois où cela se produit et vous vous arrêtez quelques jours et ça revient à la normale. Mais, dans ce cas, cette limite a été dépassée et la fissure s’est produite. Ce genre de choses se guéri par le corps, il faut avoir un peu de patience, mais je suis sûr que Rafa va récu­pérer à 100% »