La sentence est tombée mardi pour Rafael Nadal.

Une fissure de stress à une côte va l’éloi­gner du circuit pendant 4 à 6 semaines. Il devrait donc manquer le Masters 1000 de Monte‐Carlo (11 au 17 avril) et l’ATP 500 de Barcelone (18–24 avril). Il ferait logi­que­ment son retour à Madrid (2 au 8 mai) avant d’en­chaîner avec Rome (9 au 15 mai), avant Roland‐Garros (22 mai au 5 juin).

« Nous allons adapter notre travail en fonc­tion de la douleur. Pour l’ins­tant, la prio­rité est de faire dispa­raître la douleur. Une fois que ce sera fait, nous travaille­rons autant que possible. Puis en fonc­tion de l’évo­lu­tion, on verra si on peut raccourcir la durée, mais en disant 4 à 6 semaines, nous sommes dans des délais assez logiques », a déclaré le médecin de Rafa, Angel Ruiz Cotorro, à la radio espagnole.

Avec le Taureau de Manacor, rien n’est impos­sible, pas même un retour anti­cipé, même s’il ne devrait pas prendre de gros risques.