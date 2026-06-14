S’il est désormais 48e joueur mondial suite à son très beau parcours à Roland‐Garros où il a été contraint à l’abandon face à son compatriote Arnaldi, Matteo Berrettini était seulement 107e mondial au moment du cut pour Wimbledon, ce qui ne lui a pas parmis d’intégrer le tableau principal.
Du coup, l’Italien devra passer par les qualifications ou bien compter sur quelques forfaits bien ou encore une invitation de la part des organisateurs du Grand Chelem londonien. Tout sauf une garantie malgré son statut de finaliste lors de l’édition 2021.
Le président de la fédération italienne, Angelo Bingahi, n’a donc pas hésité à écrire directement aux décideurs.
« Avec Sinner et son équipe, la règle « pas de nouvelles, bonnes nouvelles » s’applique : il a bien mérité de belles vacances dans ma Sardaigne, il est clairement favori à Wimbledon, il a un titre à défendre et nous sommes l’équipe à battre. Une wild card pour Berrettini ? J’ai écrit une lettre au directeur de Wimbledon, et nous sommes convaincus que Matteo pourra jouer – comme il se doit au vu de ses derniers résultats – directement dans le tableau principal de Wimbledon. »
Publié le dimanche 14 juin 2026 à 14:14