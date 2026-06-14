S’il est désor­mais 48e joueur mondial suite à son très beau parcours à Roland‐Garros où il a été contraint à l’abandon face à son compa­triote Arnaldi, Matteo Berrettini était seule­ment 107e mondial au moment du cut pour Wimbledon, ce qui ne lui a pas parmis d’in­té­grer le tableau principal.

Du coup, l’Italien devra passer par les quali­fi­ca­tions ou bien compter sur quelques forfaits bien ou encore une invi­ta­tion de la part des orga­ni­sa­teurs du Grand Chelem londo­nien. Tout sauf une garantie malgré son statut de fina­liste lors de l’édi­tion 2021.

Le président de la fédé­ra­tion italienne, Angelo Bingahi, n’a donc pas hésité à écrire direc­te­ment aux décideurs.

« Avec Sinner et son équipe, la règle « pas de nouvelles, bonnes nouvelles » s’ap­plique : il a bien mérité de belles vacances dans ma Sardaigne, il est clai­re­ment favori à Wimbledon, il a un titre à défendre et nous sommes l’équipe à battre. Une wild card pour Berrettini ? J’ai écrit une lettre au direc­teur de Wimbledon, et nous sommes convaincus que Matteo pourra jouer – comme il se doit au vu de ses derniers résul­tats – direc­te­ment dans le tableau prin­cipal de Wimbledon. »