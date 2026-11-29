Présent ce dimanche à Bologne pour assister à la finale Coupe Davis entre l’Italie et l’Espagne, Angelo Binaghi, président de la fédération italienne de tennis, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a fait plusieurs annonces, dont la création d’un nouvel ATP 250 sur gazon à partir de 2028, à Venise.
Également interrogé sur Jannik Sinner, récemment opéré du genou et absent au moins trois mois, le patron du tennis transalpin en a profité pour rappeler que l’actuel 2e joueur mondial allait forcément devoir participer à la Coupe Davis en 2027 afin d’être éligible pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.
« Nous ne sommes pas les seuls à l’attendre : des dizaines de millions de supporters l’attendent aussi. Nous sommes convaincus de pouvoir le voir dès que possible et, comme il doit répondre à la convocation pour la Coupe Davis afin de pouvoir se qualifier pour les Jeux olympiques, je suis heureux que nous allions disputer notre cinquième finale consécutive. »
Publié le dimanche 29 novembre 2026 à 16:51