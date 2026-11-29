Présent ce dimanche à Bologne pour assister à la finale Coupe Davis entre l’Italie et l’Espagne, Angelo Binaghi, président de la fédé­ra­tion italienne de tennis, a tenu une confé­rence de presse au cours de laquelle il a fait plusieurs annonces, dont la créa­tion d’un nouvel ATP 250 sur gazon à partir de 2028, à Venise.

Également inter­rogé sur Jannik Sinner, récem­ment opéré du genou et absent au moins trois mois, le patron du tennis trans­alpin en a profité pour rappeler que l’ac­tuel 2e joueur mondial allait forcé­ment devoir parti­ciper à la Coupe Davis en 2027 afin d’être éligible pour les Jeux olym­piques de Los Angeles en 2028.

Angelo Binaghi su Jannik Sinner :



“Non lo aspet­tiamo solo noi lo aspet­tando qualche decina di milioni di tifosi, siamo confi­denti di poterlo vedere il prima possi­bile e dovendo rispon­dere alla convo­ca­zione per la Davis, per poter andare alle Olimpiadi, sono contento che… pic.twitter.com/XOD2mZx0A7 — Carlo Galati (@CarloGalati) November 29, 2026

« Nous ne sommes pas les seuls à l’at­tendre : des dizaines de millions de suppor­ters l’at­tendent aussi. Nous sommes convaincus de pouvoir le voir dès que possible et, comme il doit répondre à la convo­ca­tion pour la Coupe Davis afin de pouvoir se quali­fier pour les Jeux olym­piques, je suis heureux que nous allions disputer notre cinquième finale consécutive. »