Si Jannik Sinner est finalement devenu à Rome le plus jeune joueur à remporter tous les Masters 1000, le président de la Fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi, craignait que le numéro 1 mondial zappe le tournoi pour se reposer. C’est ce qu’il a expliqué dans des propos relayés par OA Sport :
« J’étais terrifié, notamment parce que juste après la finale de Madrid, son manager m’a appelé, lui qui ne m’appelle normalement qu’une fois tous les deux ans, uniquement lorsqu’il y a des problèmes et que Jannik ne peut pas jouer. Je n’ai pas pu répondre tout de suite et j’ai d’abord parlé avec Berrettini. Berrettini m’a dit : ‘écoute, c’est impossible qu’il vienne, il n’en peut plus’. En réalité, je pensais que cet appel était une blague, car il m’a seulement dit qu’il demandait à jouer samedi plutôt que vendredi. Je lui ai dit : ‘Écoute, je te ferai jouer quand tu veux pourvu que tu viennes à Rome.’ »
Jannik Sinner va désormais devoir récupérer au mieux pour assumer son statut d’immense favori à Roland‐Garros.
Publié le mardi 19 mai 2026 à 10:59