Si Jannik Sinner est fina­le­ment devenu à Rome le plus jeune joueur à remporter tous les Masters 1000, le président de la Fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi, crai­gnait que le numéro 1 mondial zappe le tournoi pour se reposer. C’est ce qu’il a expliqué dans des propos relayés par OA Sport :

« J’étais terrifié, notam­ment parce que juste après la finale de Madrid, son manager m’a appelé, lui qui ne m’ap­pelle norma­le­ment qu’une fois tous les deux ans, unique­ment lors­qu’il y a des problèmes et que Jannik ne peut pas jouer. Je n’ai pas pu répondre tout de suite et j’ai d’abord parlé avec Berrettini. Berrettini m’a dit : ‘écoute, c’est impos­sible qu’il vienne, il n’en peut plus’. En réalité, je pensais que cet appel était une blague, car il m’a seule­ment dit qu’il deman­dait à jouer samedi plutôt que vendredi. Je lui ai dit : ‘Écoute, je te ferai jouer quand tu veux pourvu que tu viennes à Rome.’ »

Jannik Sinner va désor­mais devoir récu­pérer au mieux pour assumer son statut d’im­mense favori à Roland‐Garros.