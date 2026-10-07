Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner a annoncé son forfait pour la fin de saison : « En concer­ta­tion avec les méde­cins, nous avons décidé que je devais suivre un trai­te­ment pour mon genou. »

Interrogé par la Gazzetta dello Sport, le président de la Fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi a réagi à cette très mauvaise nouvelle.

Binaghi alla @Gazzetta_it : “#Sinner ? È natu­rale che siamo tutti dispia­ciuti ma la tutela dell’integrità fisica di Jannik viene prima di qual­siasi risul­tato e di qual­siasi impegno agonis­tico. È una prio­rità asso­luta, che deve guidare ogni scelta. Jannik ha 25 anni e quindi ha di fronte a sé ancora dieci anni di carriera ai massimi livelli. Tutti i ragio­na­menti vanno impron­tati al medio‐lungo termine per preser­varlo.Aspettiamo Jannik a braccia aperte, con la stima e l’affetto di sempre, e con la certezza che tornerà in campo quando sarà nelle condi­zioni migliori per farlo. La Federazione sarà al suo fianco, come ogni volta” — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) October 6, 2026

« Il est naturel que nous soyons tous déçus, mais la protec­tion de l’intégrité physique de Jannik passe avant tout résultat et toute compé­ti­tion. C’est une prio­rité absolue, qui doit guider chaque déci­sion. Jannik a 25 ans et a donc encore dix ans de carrière devant lui au plus haut niveau. Toutes nos réflexions doivent s’inscrire dans une pers­pec­tive à moyen et long terme afin de le préserver. Nous atten­dons Jannik à bras ouverts, avec l’estime et l’affection de toujours, et avec la certi­tude qu’il reviendra sur le court lorsqu’il sera dans les meilleures condi­tions pour le faire. La Fédération sera à ses côtés, comme à chaque fois »