Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner a annoncé son forfait pour la fin de saison : « En concertation avec les médecins, nous avons décidé que je devais suivre un traitement pour mon genou. »
Interrogé par la Gazzetta dello Sport, le président de la Fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi a réagi à cette très mauvaise nouvelle.
Binaghi alla @Gazzetta_it : “#Sinner ? È naturale che siamo tutti dispiaciuti ma la tutela dell’integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico. È una priorità assoluta, che deve guidare ogni scelta. Jannik ha 25 anni e quindi ha di fronte a sé ancora dieci anni di carriera ai massimi livelli. Tutti i ragionamenti vanno improntati al medio‐lungo termine per preservarlo.Aspettiamo Jannik a braccia aperte, con la stima e l’affetto di sempre, e con la certezza che tornerà in campo quando sarà nelle condizioni migliori per farlo. La Federazione sarà al suo fianco, come ogni volta”— Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) October 6, 2026
« Il est naturel que nous soyons tous déçus, mais la protection de l’intégrité physique de Jannik passe avant tout résultat et toute compétition. C’est une priorité absolue, qui doit guider chaque décision. Jannik a 25 ans et a donc encore dix ans de carrière devant lui au plus haut niveau. Toutes nos réflexions doivent s’inscrire dans une perspective à moyen et long terme afin de le préserver. Nous attendons Jannik à bras ouverts, avec l’estime et l’affection de toujours, et avec la certitude qu’il reviendra sur le court lorsqu’il sera dans les meilleures conditions pour le faire. La Fédération sera à ses côtés, comme à chaque fois »
Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 10:28