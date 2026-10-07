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Angelo Binaghi, patron du tennis italien, sur le forfait de Jannik Sinner pour la fin de saison : « C’est une prio­rité absolue, qui doit guider chaque décision »

Par
Baptiste Mulatier
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Netto Atp finals 2025 Turino - 16/11/2025 -

Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner a annoncé son forfait pour la fin de saison : « En concer­ta­tion avec les méde­cins, nous avons décidé que je devais suivre un trai­te­ment pour mon genou. »

Interrogé par la Gazzetta dello Sport, le président de la Fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi a réagi à cette très mauvaise nouvelle. 

« Il est naturel que nous soyons tous déçus, mais la protec­tion de l’intégrité physique de Jannik passe avant tout résultat et toute compé­ti­tion. C’est une prio­rité absolue, qui doit guider chaque déci­sion. Jannik a 25 ans et a donc encore dix ans de carrière devant lui au plus haut niveau. Toutes nos réflexions doivent s’inscrire dans une pers­pec­tive à moyen et long terme afin de le préserver. Nous atten­dons Jannik à bras ouverts, avec l’estime et l’affection de toujours, et avec la certi­tude qu’il reviendra sur le court lorsqu’il sera dans les meilleures condi­tions pour le faire. La Fédération sera à ses côtés, comme à chaque fois »

Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 10:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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