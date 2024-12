Lors de son inter­view accordée à La Nuova, le président de la Fédération italienne de tennis s’est vanté d’avoir toujours cru en Jannik Sinner.

« Quand Alcaraz explosé, tout le monde était obsédé par l’Espagnol. Spectaculaire, solide, très rapide. Mais à ceux qui disaient : j’ai­me­rais bien en avoir un joueur comme ça en Italie, je répon­dais : ‘laissez du temps à Sinner et nous en repar­le­rons’. Et même quand tout le monde a dit le plus grand mal de lui parce qu’il avait décidé de ne pas jouer la Coupe Davis, je l’ai défendu avec un couteau entre les dents. Laissez‐le tran­quille, laissez‐le progresser en toute séré­nité : les résul­tats vien­dront. Sinner a quelque chose de spécial. »