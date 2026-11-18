Actuel président de la Fédération italienne de tennis et présent à Turin pour le Masters où il a été interrogé sur la longue absence de Jannik Sinner par nos confrères de Tuttosport, Angelo Binaghi a fait part de sa tristesse au sujet de son jeune compatriote.
« Comment je vis cette interruption de Sinner ? J’ai tout de suite pensé que ça pourrait même être une bonne chose, pour qu’il puisse se reposer un peu. Puis, bien sûr, l’inquiétude s’est installée, lorsque les semaines se sont transformées en mois. Aujourd’hui, pour être honnête, je ressens surtout de la tristesse. Ce que je ressens le plus profondément, c’est cela : j’ai de la peine pour ce garçon, sur le plan humain, car il ne méritait pas ça. Et parce qu’un tel problème, quand on est numéro un mondial, est encore plus lourd à porter. Il avait déjà dû supporter la pression d’avoir été injustement accusé de dopage. »
Publié le mercredi 18 novembre 2026 à 17:37