Président de la fédé­ra­tion italienne de tennis, Angelo Binaghi a été invité à s’ex­primer au sujet de Jannik Sinner lors d’une récente prise de parole sur la télé­vi­sion italienne, Rai 1.

Alors qu’on a appris que Darren Cahill, co‐entraîneur de Sinner depuis 2022, allait être remplacé par Magnus Norman en 2027, le patron du tennis italien a fait part de réac­tion, à la fois triste du départ de l’Australien et satis­fait de voir un ancien joueur de renom (ex‐2e mondial, fina­liste de Roland‐Garros) le remplacer.

« Je soutiens Cahill car, selon moi, il est irrem­pla­çable. Quoi qu’il en soit, il est bon que Sinner soit toujours accom­pagné d’un entraî­neur qui a lui‐même été un joueur de bon niveau. Deuxièmement, il faut égale­ment que ce soit un bon psycho­logue », a déclaré Binaghi avant d’évo­quer la longue absence de Sinner, blessé au genou depuis sa victoire à Wimbledon et forfait pour toute la fin de saison. « Ce n’est pas un surhomme comme Djokovic ni un joueur doté d’une force extra­or­di­naire comme Nadal, c’est quelqu’un qui doit conti­nuer à se forger physiquement. »