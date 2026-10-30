Président de la fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi a été invité à s’exprimer au sujet de Jannik Sinner lors d’une récente prise de parole sur la télévision italienne, Rai 1.
Alors qu’on a appris que Darren Cahill, co‐entraîneur de Sinner depuis 2022, allait être remplacé par Magnus Norman en 2027, le patron du tennis italien a fait part de réaction, à la fois triste du départ de l’Australien et satisfait de voir un ancien joueur de renom (ex‐2e mondial, finaliste de Roland‐Garros) le remplacer.
« Je soutiens Cahill car, selon moi, il est irremplaçable. Quoi qu’il en soit, il est bon que Sinner soit toujours accompagné d’un entraîneur qui a lui‐même été un joueur de bon niveau. Deuxièmement, il faut également que ce soit un bon psychologue », a déclaré Binaghi avant d’évoquer la longue absence de Sinner, blessé au genou depuis sa victoire à Wimbledon et forfait pour toute la fin de saison. « Ce n’est pas un surhomme comme Djokovic ni un joueur doté d’une force extraordinaire comme Nadal, c’est quelqu’un qui doit continuer à se forger physiquement. »
Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 09:09