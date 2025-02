Angelo Binaghi, président de la Fédération de tennis Italienne, a expliqué récem­ment à la Repubblica que Jannik Sinner ne pouvait désor­mais plus vivre telle­ment il est popu­laire, sans compter la pres­sion constante sur ses épaules. Malgré tout, le cham­pion Italien est toujours autant dispo­nible pour ses fans.

« Il ne peut plus vivre : il ne peut pas prendre un Coca au bar ou demander où sont les toilettes. Et puis il est trop dispo­nible pour tout le monde, il sourit, signe des auto­graphes et auto­rise les selfies sans jamais se renier. Il a le droit aux loisirs, de prendre des vacances, de discuter avec ses amis. Tomber amou­reux aussi. Encore plus pour les choix qu’il a fait à treize ans qui lui ont enlevé beau­coup de choses. »