L’avocat Angelo Cascella s’est longue­ment exprimé en Italie sur le cas Sinner. Selon lui, une issue sur un mode de conci­lia­tion est peut‐être envisageable.

« Il existe un risque de condam­na­tion, mais en même temps, il est possible que les parties se parlent au cours des derniers mois et qu’il soit possible de parvenir à un accord de règle­ment sur quelque chose qui soit bon pour les deux et de suspendre le juge­ment de l’au­dience étant donné que elle n’ar­ri­vera pas avant le prin­temps 2025. Comme cela m’est déjà arrivé, une conci­lia­tion pour­rait aussi être trouvée à l’au­dience ou même avant l’au­dience. Il faudra aussi voir ce qui sera inclus dans les pages de défense. Le juge­ment du TAS peut traiter la ques­tion à partir de zéro, donc les témoins, les experts que Sinner a utilisés pour justi­fier diverses choses, peuvent être entendus à nouveau, mais en réalité le juge­ment sera long. Il faudra à partir de là comprendre quel choix procé­dural les avocats de Sinner entendent adopter »