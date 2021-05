Observateur très attentif de la carrière de Roger Federer pour l’avoir entraîné de 2010 à 2013, l’Américain Paul Annacone a évidem­ment été inter­rogé sur le retour et la défaite de son ancien poulain sur le tournoi de Genève cette semaine. Selon lui, le Suisse risque bien d’avoir du mal sur la terre battue de Roland Garros dès le 30 mai prochain mais concer­nant Wimbledon, c’est une tout autre histoire.

« Je pense que c’est très diffé­rent de son retour d’il y a quatre ans. Et avoir 35 ans est bien diffé­rent de se rappro­cher de la quaran­taine. Je pense que Paris va être vrai­ment diffi­cile pour lui. Mais si le corps répond bien, qu’il se main­tient en bonne santé et qu’il obtient suffi­sam­ment de répé­ti­tions, Roger ne va pas entrer dans la saison sur gazon sans penser qu’il peut gagner Wimbledon. Il dira tout ce qu’il faut, mais au fond de lui, il sait qu’il peut gagner ce tournoi. Mais moins vous êtes domi­nant, plus cette aura d’in­vin­ci­bi­lité commence peu à peu à se dissiper un peu », a déclaré le coach au New‐York Times.