Novak Djokovic a été la « cible » d’une incompréhension de certains joueurs, dont Taro Daniel qui avait fait de sa surprise à voir le Serbe déjà dans l’avion pour son domicile alors qu’aucune décision avait été prise pour Miami.

Sur Tennis Channel, Paul Annacone a pris la défense du numéro 1 mondial : « Je pense que Novak, en tant que membre du conseil des joueurs, a été l’un des premiers à connaître la décision de suspendre le tournoi de Miami et pour les six prochaines semaines. Il ne doit pas être attaqué pour ça, car ça s’est toujours passé comme ça. Je pense que les plaintes à son sujet ont été démesurées, car il a simplement fait ce qui était le mieux pour lui, son équipe mais aussi pour sa famille. »

Lindsay Davenport lui a emboité le pas et pris la défense du Djoker, qui est aussi un père de famille : « Les gens ne doivent pas oublier qu’avant d’être des joueurs de tennis, ce sont des gens qui doivent prendre des décisions personnelles pour eux et leurs familles. S’il ressentait le besoin de quitter cette zone, c’est sa décision. On ne sait pas exactement quand tout a été décidé et quand il le savait, mais les joueurs ont le droit de décider ce qu’ils veulent faire de leur vie. Nole a aussi deux jeunes enfants à la maison, et je pense que cela a été la clé de sa décision.«