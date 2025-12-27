AccueilATPAnnacone, ex-coach de Federer, pessimiste pour Djokovic : "Je pense que remporter...
Annacone, ex‐coach de Federer, pessi­miste pour Djokovic : « Je pense que remporter sept matchs au meilleur des cinq manches pour décro­cher un 25e titre majeur est peut‐être un défi trop diffi­cile à relever »

Par Baptiste Mulatier

Ancien entraî­neur de Pete Sampras et Roger Federer, en plus d’avoir été 12e mondial dans les années 80, Paul Annacone a évoqué pour Tennis Channel la possi­bi­lité que Novak Djokovic remporte un 25e titre du Grand Chelem. 

« Mon cœur dit oui, mais ma tête dit non. Je pense que cela devient de plus en plus diffi­cile. Novak devra affronter beau­coup de grands joueurs et je pense que remporter sept matchs au meilleur des cinq manches pour décro­cher un 25e titre majeur est peut‐être un défi trop diffi­cile à relever. Mais pariez contre lui à vos risques et périls : les légendes sont l’ex­cep­tion, pas la règle. »

Publié le samedi 27 décembre 2025 à 10:49

