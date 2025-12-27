Ancien entraîneur de Pete Sampras et Roger Federer, en plus d’avoir été 12e mondial dans les années 80, Paul Annacone a évoqué pour Tennis Channel la possibilité que Novak Djokovic remporte un 25e titre du Grand Chelem.
« Mon cœur dit oui, mais ma tête dit non. Je pense que cela devient de plus en plus difficile. Novak devra affronter beaucoup de grands joueurs et je pense que remporter sept matchs au meilleur des cinq manches pour décrocher un 25e titre majeur est peut‐être un défi trop difficile à relever. Mais pariez contre lui à vos risques et périls : les légendes sont l’exception, pas la règle. »
Publié le samedi 27 décembre 2025 à 10:49