Ancien entraî­neur de Pete Sampras et Roger Federer, en plus d’avoir été 12e mondial dans les années 80, Paul Annacone a évoqué pour Tennis Channel la possi­bi­lité que Novak Djokovic remporte un 25e titre du Grand Chelem.

« Mon cœur dit oui, mais ma tête dit non. Je pense que cela devient de plus en plus diffi­cile. Novak devra affronter beau­coup de grands joueurs et je pense que remporter sept matchs au meilleur des cinq manches pour décro­cher un 25e titre majeur est peut‐être un défi trop diffi­cile à relever. Mais pariez contre lui à vos risques et périls : les légendes sont l’ex­cep­tion, pas la règle. »