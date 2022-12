Dans une récente conver­sa­tion sur un podcast spécia­lisé dans le tennis, Paul Annacone, qui a travaillé avec certains des plus grands joueurs de tous les temps comme Roger Federer de 2010 à 2013, a notam­ment estimé qu’il avait toujours plus appris de ses joueurs que eux de lui. Une décla­ra­tion pleine d’hu­mi­lité pour celui qui est actuel­le­ment aux côtés de son compa­triote Taylor Fritz.

« Ce qui est éton­nant dans le métier d’en­traî­neur, c’est que j’ap­prends plus de chaque joueur qu’ils n’ap­prennent de moi. J’ai eu la chance d’en­traîné Pete Sampres, Roger Federer, Sloane Stephens, Tim Henman, Stan Wawrinka, et main­te­nant Taylor Fritz, et chaque expé­rience est nouvelle. J’apprends plus de choses avec Taylor (Fritz), des choses que je me fais à l’es­prit et que je ne connais­sais pas aupa­ra­vant. Je pense vrai­ment que le coaching est l’une des choses les plus instruc­tives que l’on puisse faire, car bien sûr, vous avez cette base de ce que vous croyez et de ce que vous voulez faire, mais dans un sport indi­vi­duel, vous devez avoir l’es­prit ouvert et être prêt à être une éponge aussi. »