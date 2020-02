Roger Federer a surpris en annonçant qu’il avait été opéré du genou et qu’il serait éloigné des courts jusqu’à la mi-juin. Dans les colonnes du New York Times, Paul Annacone s’exprime sur cette annonce inattendue : « Plus vous vieillissez, plus il est difficile de revenir de quoi que ce soit. Mais ces joueurs, les plus grands de tous les temps, sont tous des exceptions, il n’y pas de règle, donc il est risqué de prédire ce qui va se passer. En 2010, quand j’ai commencé avec lui, les gens se demandaient quand il allait prendre sa retraite. Je peux vous garantir que ses décisions sont très réfléchies. L’une des qualités de Roger est sa capacité à prendre les bonnes décisions. Il aborde tout dans une perspective rationnelle. Il sait se donner les chances d’être en bonne santé sur une longue période. »

Et lorsqu’il est interrogé sur la capacité du Suisse à pouvoir remporter un nouveau titre à Wimbledon, le célèbre coach américain reste optimiste : « Il a été demi-finaliste à l’Open d’Australie sans bien jouer mais il était là, et ce sont pour vivre ces moments que les plus grands jouent encore. Je ne suis pas tout à fait prêt de l’enterrer. Et lorsque vous regardez son bilan sur gazon et à quel point son jeu est unique pour cette surface, je ne vois aucune raison pour laquelle il ne peut pas encore gagner Wimbledon. »