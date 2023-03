En termes de préco­cité et de perfor­mances avant 20 ans, le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire Carlos Alcaraz n’a pas grand chose à envier aux plus grandes légendes du sport. Inévitablement, les compa­rai­sons fusent notam­ment avec les trois monstres du XXIe siècle, qui ont explosé tous les records : Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Au cours d’une inter­view au New York Times, Paul Annacone, ancien entraî­neur de Pete Sampras, Tim Henman ou encore de Roger Federer, forcé­ment légi­time à donner son avis, a insisté sur les simi­li­tudes dans le jeu entre le jeune Espagnol et le maestro suisse.

« Je pense qu’Alcaraz ressemble plus à Roger qu’à Rafa. Rafa ne pouvait pas prendre la balle si tôt et aussi rapi­de­ment dans l’échange quand il avait 19 ans. Rafa ne pouvait pas prendre de l’avance sur le court comme ça. Roger essayait toujours de rester sur la ligne de fond et donnait l’im­pres­sion qu’il avait toujours le temps de frapper la balle, et c’est aussi ce que l’on voit chez Carlos », a analysé l’en­traî­neur améri­cain, désor­mais aux côtés de Taylor Fritz.