Paul Annacone, entraîneur de Roger Federer au début des années 2010, est récemment intervenu dans le podcast « Tennis with an Accent ». Il a raconté ses premiers moments passés avec le Suisse. Il souligne toute l’importance de ‘Mirka’ Federer.

« Lors de mon premier dîner avec Roger pour parler de tennis, Dieu merci Mirka était là car personne ne connaît son jeu mieux qu’elle. Elle a joué, donc elle comprend et donc nous passons quelques nuits à parler de tennis, et pendant la journée nous nous entraînons et je passais beaucoup de temps avec Severin (Luthi) à essayer d’apprendre les tenants et les aboutissants de toute l’équipe », s’est souvenu le coach américain.