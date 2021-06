Le consul­tant de Tennis Channel pointe effec­ti­ve­ment un phéno­mène qui risque d’ar­river vite. Depuis sa démons­tra­tion à Roland‐Garros, Novak fait figure d’im­mense favori à Wimbledon mais aussi fina­le­ment pour la suite de la saison. Comme le souligne Paul Annacone, le pire ennemi de Novak sera Novak lui‐même : « Plus il gagne, plus il prendra conscience qu’il s’ap­proche du but final et plus la pres­sion deviendra impor­tante, la pres­sion qu’il se mettra lui tout seul, mais aussi la pres­sion exté­rieure. De plus, il sait que s’il joue son meilleur tennis, il peut y arriver. On sait que son mental est très fort mais je pense que la période qui vient va nous confirmer s’il peut encore passer un cran à ce niveau là. Ce Wimbledon est le dernier tournoi du Grand Chelem avec des restric­tions fortes liées à la pandémie, cela rajoute de la nervo­sité. A l’US Open, tout sera plus simple pour tout le monde »