Quand on a coaché des monstres comme Pete Sampras ou Roger Federer, on a forcé­ment eu des confi­dences. Paul se souvient que Pete et Roger ont aussi vécu la période que subit pour le moment Dominic Thiem : « Quand vous arrivez à cet avant‐dernier niveau avec autant de travail (NDLR : Remporter un Chelem) c’est logique de se poser la ques­tion « Et main­te­nant ? » . Roger et Pete m’ont d’ailleurs beau­coup parlé de la diffé­rence entre y arriver et y rester » explique Paul qui pointe là le vrai problème de Thiem.

« Je pense qu’une fois que vous y arrivez, il se pose alors des vraies problé­ma­tiques comme : « Que dois‐je faire et qu’est‐ce qui me donne la joie ? Est‐ce c’est pour­suivre ou est‐ce que je me suis déjà accompli. C’est ce que doit réaliser Dominic Thiem » a conclu Annacone.