Invité du podcast « Tennis with an Accent » il y a quelques jours, Paul Annacone a raconté quelques anecdotes intéressantes. Entraîneur de Roger Federer entre 2010 et 2013, il a révélé la manière de travailler du Suisse, parfois éloignée des clichés.

« Les gens voient cet athlète gracieux qui flotte et pensent que cela arrive tout seul. Je peux vous le promettre, il a fait un travail incroyable tout au long de sa vie et comme il a tant répété, il est maintenant plus facile pour lui d’atteindre un niveau élevé. Il connaît bien son corps », a assuré le coach américain.

Reste à savoir si Roger pourra une nouvelle fois revenir à un excellent niveau, début 2021, après un peu moins d’un an sans jouer.