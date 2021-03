Ancien coach notam­ment de Pete Sampras ou de Tim Henman et entraî­neur de Roger Federer durant près de trois ans, Paul Annacone est un obser­va­teur attentif du tennis profes­sionnel. Invité à s’ex­primer sur ses deux anciens joueurs que sont Sampras et Federer, l’Américain a mis en valeur leur niveau de jeu moyen ainsi que le mental phéno­ménal du Suisse.

« Ils (Federer et Sampras, ndlr) ne leur en faut pas beau­coup pour jouer à des niveaux que la plupart des joueurs ne peuvent même pas atteindre. Lorsque vous ajoutez l’approche prag­ma­tique de Federer, les montagnes russes d’émo­tions liées à la victoire et à la défaite ont tendance à ne pas faire surface dans sa vie, il est assez stable. Il aime le tennis et aime l’en­vi­ron­ne­ment. Il est au sommet du jeu depuis de nombreuses années, et il accepte et apprécie la respon­sa­bi­lité d’être ‘Roger Federer’. Cela semble facile, mais ce n’est pas le cas. »