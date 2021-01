Lors d’une récente conversation sur Tennis Channel, l’ancien entraîneur de Pete Sampras et de Roger Federer, Paul Annacone, s’est exprimé sur le format en 5 sets utilisé lors des quatre tournois du Grand Chelem. Pour rappel, le numéro 1 mondial Novak Djokovic s’est prononcé contre ce format, estimant qu’il est dépassé.

« On a vu ce qu’il s’est passé en finale de l’Open d’Australie en 2020, 2 sets à 1 contre Djokovic, et nous avons vu que Novak avait l’air d’être vraiment à plat pendant un petit moment alors que Thiem commençait à jouer du grand tennis. Novak a fait ce qu’il sait faire, et c’est ce que font tous les grands joueurs dans ce format en 5 sets. Ce set supplémentaire est nécessaire et il signifie beaucoup pour les meilleurs joueurs, sans ce set il aurait perdu. »