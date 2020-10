Ancien joueur professionnel et entraîneur de Pete Sampras ou de Tim Henman, l’Américain Paul Annacone est une parole respectée et très écoutée du circuit. L’ancien numéro 12 mondial en simple s’est confié à Tennis Magazine Italia sur le débat du GOAT et sur le 13e Roland Garros remporté par Rafael Nadal.

« Le simple fait d’avoir remporté le même Grand Chelem treize fois est une pure folie. Je ne le vois pas comme un défaut. En fait, je pense que cela peut être considéré comme la plus grande réussite de l’histoire du sport. Je pense que ce que Nadal a réalisé à Paris ne se reproduira plus ».