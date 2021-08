Paul Annacone a réagi lui aussi à la décla­ra­tion offi­cielle faite par Roger Federer. Et l’an­cien coach du Suisse est opti­miste : « Tout ce que je peux dire après avoir voyagé avec lui pendant quatre ans, c’est que Roger a toujours été l’un des meilleurs pour ne pas se plaindre et ne pas faire savoir aux gens s’il souf­frait d’un quel­conque malaise physique, il n’a jamais utilisé quoi que ce soit comme excuse. Federer a toujours fait croire que tout malaise était beau­coup plus doux qu’il ne l’était en réalité »