Alors qu’une polé­mique vaine et inutile est née suite à une vidéo montrant une boisson confec­tionnée dans les tribunes et distri­buée à Novak Djokovic par son prépa­ra­teur physique lors de son match face à Stefanos Tsitsipas sur le Masters 1000 de Paris, plusieurs personnes liées au circuit se sont expri­mées afin de rela­ti­viser cette pratique beau­coup plus courante qu’on le croit.

Et après le joueur austra­lien, John Millman, c’est au tour d’un ancien physio­thé­ra­peute de l’ATP, Antoine Miquel, de prendre la parole concer­nant cette fausse contro­verse copieu­se­ment alimentée par les détrac­teurs de l’homme aux 21 tour­nois du Grand Chelem.

« Bien sûr, nous avons tous préparé des bois­sons de récu­pé­ra­tion ou des bois­sons d’ef­fort pendant les matchs. En tant que physio, nous en avons souvent la respon­sa­bi­lité. Et bien sûr avec des produits auto­risés et estam­pillés, choisis avec l’ac­cord des méde­cins. C’est pour cela que je ne comprends pas la polé­mique avec Nole et Ulises, son physio. Si on regarde la vidéo, Ulises ne se cache évidem­ment pas mais c’est le coach qui demande de cacher Ulises en prépa­rant la boisson dans l’ur­gence, proba­ble­ment à la demande directe de Nole par un petit geste ou une expres­sion. Honnêtement il n’y a rien à cacher en partie peut être la marque du produit qui peut ne pas faire partie de ses contrats. », a‑t‐il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport.