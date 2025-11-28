AccueilATPAntonio Cascales ancien mentor de d'Alcaraz : "Juan Carlos Ferrero a...
Antonio Cascales ancien mentor de d’Alcaraz : « Juan Carlos Ferrero a fait un bien meilleur travail que je ne l’au­rais imaginé »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

S’exprimant sur la saison de son ancien poulain auprès de nos confrères de Punto del Break, Antonio Casacales qui connait aussi bien Carlos que Juan a avoué qu’il ne s’at­ten­dait pas a ce que Ferrero fasse un travail aussi efficace.

« Quand Carlos avait 16 ans, il m’a demandé si je pensais qu’il allait devenir numéro un. Je lui ai répondu : « Tu va devenir numéro un, à moins qu’un imprévu ne survienne, comme une bles­sure ou une perte de raison. Il était déja un joueur très spécial. Juan Carlos a fait un bien meilleur travail que je ne l’au­rais imaginé »

Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 17:03

