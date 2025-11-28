S’exprimant sur la saison de son ancien poulain auprès de nos confrères de Punto del Break, Antonio Casacales qui connait aussi bien Carlos que Juan a avoué qu’il ne s’at­ten­dait pas a ce que Ferrero fasse un travail aussi efficace.

« Quand Carlos avait 16 ans, il m’a demandé si je pensais qu’il allait devenir numéro un. Je lui ai répondu : « Tu va devenir numéro un, à moins qu’un imprévu ne survienne, comme une bles­sure ou une perte de raison. Il était déja un joueur très spécial. Juan Carlos a fait un bien meilleur travail que je ne l’au­rais imaginé »